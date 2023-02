Berlinale: Boris Becker svoboden, miren in ponosen na film

Berlin, 19. februarja - Na 73. Berlinalu je danes svetovno premiero doživel dokumentarec Boom! Boom! The world vs. Boris Becker oskarjevca Alexa Gibneya, ki se posveti vzponu in propadu Borisa Beckerja. Trikratni zmagovalec Wimbledona je na novinarski konferenci povedal, da je njegova miselnost odlično delovala na teniškem igrišču, ne pa vedno v običajnem življenju.