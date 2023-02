Berlinale: Rebecca Miller odprla festival s komedijo o moči ljubezni She came to me

Berlin, 17. februarja - Po številnih politično angažiranih uvodnih besedah na slovesnosti ob začetku 73. Berlinala, potem ko so se po rdeči preprogi sprehodile zvezde, kakšne tudi s transparenti za osvoboditev Irana, in ko sta se na to isto preprogo dobesedno prilepila še dva mlada okoljevarstvena protestnika, je nastopil čas za novi film Rebecce Miller She came to me.