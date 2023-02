Berlinale: Uvodna slovesnost v znamenju nagovora Zelenskega

Berlin, 16. februarja - Uvodna slovesnost 73. Berlinala je minila v znamenju video nagovora ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot je poudaril, je včasih razdvajal berlinski zid, zdaj pa razdvaja Rusija, med drugim med svobodo in suženjstvom, med pravico do življenja in raketnimi napadi.