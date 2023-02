Berlinale: Vse je mogoče, če zaupaš in tvegaš

Berlin, 19. februarja - Eden bolj nenavadnih filmov osrednjega tekmovalnega programa 73. Berlinala je avstralski film The survival of kindness Rolfa de Heera. Prikazuje temnopolto žensko, ki hodi po distopičnem svetu, na poziciji moči pa so beli ljudje s plinskimi maskami. Kot je povedala glavna igralka Mwajemi Hussein, je zanjo film dokaz, da so čudeži mogoči.