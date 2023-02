MZEZ: Slovenija ni pozvala k prepovedi katerekoli politične stranke

Avstrijska tiskovna agencija APA je namreč pred tem danes poročala, da naj bi Slovenija Avstrijo v omenjeni noti pozvala k postopku za prepoved mladinske organizacije svobodnjakov (FPÖ) na avstrijskem Koroškem.

Koroški podmladek FPÖ je pred prihajajočimi deželnozborskimi volitvami na avstrijskem Koroškem volivce v objavi na družbenem omrežju Instagram nedavno pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele. Objavo so kasneje umaknili s spleta, a je povzročila nemalo razburjenja tako v Sloveniji kot Avstriji.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so v petek opravili pogovor z avstrijsko veleposlanico Elisabeth Ellison-Kramer, ki se je v imenu Avstrije odločno distancirala od omenjene objave. Dan pred tem so poleg tega preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju posredovali verbalno noto avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve.

APA je pridobila vpogled v to noto in je danes poročala, da se Slovenija v njej sklicuje na peti odstavek sedmega člena ADP, ki pravi, da "se mora dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvaškemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značaj ali pravice kot manjšine, prepovedati".

Poziv k uveljavitvi 7. člena ADP so na MZEZ za STA zdaj potrdili, a obenem izpostavili, da Avstrije v noti niso pozvali k prepovedi katerekoli politične stranke, kakor je sicer zapisala APA.

Od avstrijskih oblasti pričakujejo, "da bodo ustrezno naslovile dejavnosti organizacij, ki imajo za cilj, da slovenskemu prebivalstvu na Koroškem odvzamejo njihovo svojstvo ali njihove pravice kot manjšini".

"Pozdravljamo posledičen oster odziv avstrijskih oblasti na nedopustno izkoriščanje slovenske manjšine za namene predvolilne kampanje in pozivamo vse stranke, da se vzdržijo retorike na škodo slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem," so na MZEZ še zapisali v današnjem odzivu.