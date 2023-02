Pirc Musar objavo podmladka avstrijskih svobodnjakov označila kot nedopustno

Ljubljana, 10. februarja - Predsednica Nataša Pirc Musar je danes kot nedopustno označila spletno objavo koroške veje podmladka avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ), v kateri so volivce pozvali, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele. Pravice narodnih manjšin so temeljne človekove pravice, je poudarila.