Minister Arčon zaskrbljen zaradi poziva k ustavitvi "slovenizacije" avstrijske Koroške

Ljubljana, 10. februarja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes izrazil zaskrbljenost zaradi torkove spletne objave koroške veje mladinske organizacije avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), v kateri so pozvali k ustavitvi "slovenizacije" na avstrijskem Koroškem. Izpostavil je, da bi pričakovali, da imajo predvsem mladi "bolj odprte poglede".

"Še posebej zaskrbljujoče je, da protislovenska gesla izrekajo prav mladi, od katerih bi pričakovali, da imajo odprte poglede in razumejo, kako raznolikost bogati EU," je ocenil Arčon, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V odzivu je poudaril še, da je pomembno, da je Slovenija "dosledna v zaščiti pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter da se odločno odzove na pojave, ki so protievropski in nas namesto v prihodnost obračajo v preteklost".

Podmladek FPÖ je pred deželnozborskimi volitvami na avstrijskem Koroškem volivce pred dnevi pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele, kar je povzročilo nemalo razburjenja.

Arčon je danes pozdravil odziv slovenskega zunanjega ministrstva na sporno objavo. Zunanje ministrstvo je namreč Avstriji posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo in na pogovor poklicalo veleposlanico Avstrije v Sloveniji.

"Ta objava predstavlja zavržno dejanje zoper slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem," so v četrtek sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Dodali so, da Slovenija poziva Avstrijo k ukrepanju ter polni uresničitvi 7. člena avstrijske državne pogodbe.

Spletno objavo, ki sicer ni več dostopna na profilu omenjenega podmladka, so v četrtek obsodili v strankah SD in SDS ter podmladku stranke NSi Mlada Slovenija, danes pa še v podmladku Gibanja Svoboda ter stranki Levica, kjer so v izjavi za javnost zapisali, da obsojajo "strašenje pred ogroženo slovensko manjšino, ki ga te dni spet zganjajo avstrijski svobodnjaki".

Dejansko stanje na avstrijskem Koroškem po mnenju Levice ne bi moglo biti bolj drugačno od skorajšnje slovenizacije, ki obstaja v glavah svobodnjakov. Ob tem so obsodili "nacionalšovinistično vizijo germanske Koroške", za upad slovensko govorečega prebivalstva na Koroškem pa okrivili stališča avstrijske vlade, pasivnost slovenske zunanje politike in normalizacijo desnega populizma v Evropi.

Pri Mladi Sloveniji so v izjavi za javnost zapisali, da je izjemno zaskrbljujoče, da se podmladku FPÖ takšna objava zdi ustrezna za nabiranje političnih točk. Stranko in njen podmladek so pozvali, naj "v prihodnje s svojim političnim nagovarjanjem ne netijo sovraštva proti koroškim Slovencem" in drugim manjšinam.

Dodali so, da nas ta dogodek skupaj s skorajšnjo 85. obletnico priključitve Avstrije nacionalsocialističnemu Tretjemu rajhu opominja, kako zelo pomembno je, da se mladi učimo o zgodovini, saj le tako lahko preprečimo, da bi se grozote iz zgodovine ponovile.