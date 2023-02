APA: Slovenija pozvala k postopku za prepoved koroškega podmladka FPÖ

Podmladek FPÖ je pred prihajajočimi deželnozborskimi volitvami na avstrijskem Koroškem volivce v objavi na družbenem omrežju Instagram pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele. Objavo so sicer kasneje umaknili s spleta, a je povzročila nemalo razburjenja tako v Sloveniji kot tudi Avstriji.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so v petek opravili pogovor z avstrijsko veleposlanico Elisabeth Ellison-Kramer, ki se je v imenu Avstrije odločno distancirala od omenjene objave. Dan pred tem so poleg tega preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju posredovali verbalno noto avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve.

APA je očitno pridobila vpogled v omenjeno noto in danes poroča, da se Slovenija v njej sklicuje na peti odstavek sedmega člena Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki pravi, da "se mora dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvaškemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značaj ali pravice kot manjšine, prepovedati".

Poziv ljudem, da ne volijo določene stranke in s tem zmanjšajo pravico slovenske manjšine, po oceni MZEZ predstavlja "neposredno kršitev" ADP, zato bi morala Avstrija "nemudoma začeti z vsemi potrebnimi koraki v skladu s členom 7 odstavkom 5 državne pogodbe".

V podmladku FPÖ govorijo o "slovenizaciji" Koroške, medtem ko gre dejansko za nasprotje tega, so še dodali na ministrstvu in spomnili na desetletja asimilacije na avstrijskem Koroškem ter na to, da celo 68 let po podpisu v ADP zapisane manjšinske pravice še vedno niso v celoti izpolnjene.

Na MZEZ točne vsebine protestne note v minulih dneh niso razkrili, so pa na prošnjo STA napovedali svoj odziv na poročanje APA še za danes.

V svojem odzivu na potezo mladinske koroške veje FPÖ so sicer pred dnevi na ministrstvu med drugim izrazili pričakovanje, da bodo deželne in zvezne oblasti Avstrije sprožile ustrezne postopke za zaščito ustavnih pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.