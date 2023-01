Potencialnim prijaviteljem predstavili EU sklad za inovacije

Ljubljana, 27. januarja - Slovenski industriji je na voljo razmeroma veliko različnih programov in razpisov EU, ki spodbujajo razogljičenje industrije. Med viri financiranja je tudi EU sklad za inovacije, ki sta ga potencialnim prijaviteljem danes podrobno predstavila ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja.