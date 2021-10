Evropski svet za inovacije bo finančno podprl 65 podjetij

Bruselj, 14. oktobra - Evropski svet za inovacije (EIC) je izbral 65 inovativnih zagonskih ter malih in srednjih podjetij iz 16 držav, ki bodo prejela 363 milijonov evrov sredstev za prelomne inovacije. Vsako podjetje bo prejelo kombinacijo financiranja v obliki nepovratnih sredstev in kapitalskih naložb v višini do 17 milijonov evrov, so sporočili iz Bruslja.