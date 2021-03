Evropska komisija ustanovila Evropski svet za inovacije

Bruselj, 18. marca - Evropska komisija je danes ustanovila Evropski svet za inovacije (EIC), ki bo s proračunom v višini več kot 10 milijard evrov za obdobje 2021-2027 podpiral razvoj in širitev prodornih inovacij. Kot so sporočili iz Bruslja, je EIC z načinom povezovanja znanosti in gospodarstva edinstven tudi v svetovnem merilu.