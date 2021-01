Inovacijam v vesoljskem sektorju 300 milijonov evrov evropskih sredstev

Bruselj, 13. januarja - Evropska komisija in Evropski investicijski sklad sta napovedala za 300 milijonov evrov naložb v mala in srednja podjetja za podporo pionirskim inovacijam v vesoljskem sektorju. Sto milijonov evrov bo iz proračuna EU, udeležen pa bod tudi Evropski sklad za strateške naložbe, ki je glavni steber naložbenega načrta za Evropo, so sporočili iz Bruslja.