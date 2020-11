EU odslej s posebnim skladom za socialne inovacije

Bruselj, 4. novembra - Delovati je začel evropski sklad za socialne inovacije in učinke, so sporočili iz Evropske komisije. Sklad se bo izvajal z jamstvom programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije, upravljal pa ga bo evropski investicijski sklad, so pojasnili. V prvem krogu financiranja je sklad že zbral 4,5 milijona evrov kapitala.