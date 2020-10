V okviru Sklada skladov do konca septembra porabljena skoraj tretjina potenciala

Ljubljana, 22. oktobra - V okviru Sklada skladov, s katerim upravlja SID banka in je na podlagi 253 milijonov evrov sredstev EU namenjen financiranju malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja, je bilo do konca septembra 2020 sklenjenih za 117 milijonov evrov poslov. To je skoraj tretjina potenciala.