Na konferenci Življenje z rakom po raku tudi o alkoholu kot dejavniku tveganja

Ljubljana, 26. januarja - Na konferenci Življenje z rakom po raku so predstavili nove presejalne programe, kot sta presejalna programa za zgodnje odkrivanje raka prostate in pljuč. V drugem sklopu so naslovili dejavnike tveganja za nastanek raka, največ pozornosti pa namenili alkoholu. Opozorili so, da je 13 odstotkov smrti zaradi raka povezanih s pitjem alkohola.