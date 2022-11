Limfom ostaja težka bolezen, vendar je okrevanje mogoče

Ljubljana, 22. novembra - Na izobraževalnem srečanju o razumevanje limfomov in levkemije L&L Info dan so zdravniki specialisti spregovorili o razumevanju limfomov, na katere simptome je treba biti pri sumu na bolezen pozoren in kako nato poteka zdravljenje. Gre za težko bolezen, vendar je okrevanje mogoče.