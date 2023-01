V evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu o pomembnosti cepljenja proti HPV

Ljubljana, 23. januarja - Ob začetku evropskega tedna preprečevanja raka materničnega vratu, ki bo potekal do nedelje, v programu Zora izpostavljajo pomen cepljenja proti humanim papilomavirusom (HPV). Cepljenje je namreč najučinkovitejši ukrep za preprečevanje raka materničnega vratu in drugih s HPV povzročenih rakov, so zapisali v sporočilu za javnost.