Slovenske šole v Italiji iščejo 89 učiteljev

Največ mest je na voljo za poučevanje slovenščine in italijanščine, zemljepisa, zgodovine in državljanske vzgoje v srednjih šolah prve stopnje, prosta mesta pa so tudi za poučevanje drugih humanističnih, znanstvenih in tehničnih predmetov.

V Sindikatu slovenskih šol so z objavo razpisa zadovoljni, saj so si zanj dolgo in aktivno prizadevali.

"Šole razpis krvavo potrebujejo, kar je razvidno tudi iz števila razpisanih mest," je za tržaški časnik povedala vodja sindikata v deželi Furlanija - Julijska krajina (FJK) Katja Pasarit. Izpostavila je, da ima pri tem največjo zaslugo deželni šolski urad, ki je tudi poskrbel, da imajo kandidati na razpisu enake pogoje, kot so jih imeli njihovi italijanski kolegi na razpisu leta 2020.

"Išče se kadre na različnih področjih in pomembno je, da se ta mesta zasedejo za nedoločen čas," je stališče sindikata, še piše Primorski dnevnik.