Pokojninski zavod bo še nadalje izplačeval dodatek za pomoč in postrežbo

Ljubljana, 21. decembra - Pokojninski zavod bo zaradi sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, potrjenih na novembrskem referendumu, zaradi katerih se izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi zamika, še nadalje izplačeval dodatek za pomoč in postrežbo. Prav tako bo še nadalje izvajal pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, je objavil na svoji spletni strani.