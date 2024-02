Delavci na CSD se danes izobražujejo za preoblikovanje pravice do družinskega pomočnika v pravico do oskrbovalca družinskega člana

Ljubljana, 23. februarja - Strokovni delavci na centrih za socialno delo (CSD) imajo danes izobraževanje za delo z informacijskim sistemom, da bodo lahko obravnavali vloge za preoblikovanje pravice do družinskega pomočnika v pravico do oskrbovalca družinskega člana, so za STA potrdili v skupnosti CSD. Obravnava prevedbenih vlog bo po napovedi stekla naslednji teden.