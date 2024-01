Centri pri izvajanju pravice do oskrbovalca družinskega člana pogrešajo nadgradnjo informacijskega sistema in mnenja invalidskih komisij

piše Polona Šega

Ljubljana, 31. januarja - Z novim letom se je začela izvajati prva pravica po zakonu o dolgotrajni oskrbi, in sicer pravica do oskrbovalca družinskega člana. A po opozorilu centrov za socialno delo še ni nadgradnje informacijskega sistema in odločb ne morejo izdajati. Poleg tega jih skrbi, ker invalidske komisije še niso podale mnenja v primerih, kjer je to potrebno.