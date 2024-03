Veljati je začel pravilnik o usposabljanju in katalogu znanj za svetovalce za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 2. marca - Pravilnik o vsebini, obsegu usposabljanj in katalogu znanj za svetovalce za dolgotrajno oskrbo in zunanje strokovnjake, ki je začel veljati danes, določa vsebino, obseg usposabljanj in katalog znanj na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo. Hkrati določa obseg del in katalog znanj zunanjih strokovnjakov za ocenjevanje upravičenosti do te oskrbe.