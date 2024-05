Na posvetu za odpravo težav pri izvajanju dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 6. maja - Sodelujoči na posvetu o dolgotrajni oskrbi v organizaciji komisije DS za socialno varstvo so navedli, da se zatika že pri pravici po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki se je začela izvajati letos, to pa je pravica do oskrbovalca družinskega člana. Zlasti zaradi premalo kadra pričakujejo še več težav. Pristojne so pozvali k čim prejšnjim rešitvam.