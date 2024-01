Deležniki bi problematiko kadrov v domovih reševali z boljšim gmotnim položajem zaposlenih

Ljubljana, 31. januarja - Več organizacij, ki jih zadeva predlog interventnega zakona o kadrih v domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih (VDC), predlog zakona pozdravlja. Imajo pa tudi predloge, ki so jih posredovale STA. Z njimi bi denimo izboljšali gmotni položaj zaposlenih, dobili pa bi tudi več novega kadra. Predlog zakona je bil v javni razpravi do torka.