V zvezi svobodnih sindikatov pozivajo k ratifikaciji konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Ljubljana, 24. novembra - Ob petkovem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so se v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zavzeli za ustavitev nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu. V raziskavi ugotavljajo, da je več kot tretjina zaposlenih na delovnem mestu trpinčena. Pozivajo k ratifikaciji konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela.