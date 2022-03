Ob dnevu žensk opozorila, da boj za enakost še ni končan

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana, 8. marca - V Sloveniji in po svetu smo danes obeležili mednarodni dan žensk. Čestitke, ki so prihajale tudi iz političnih in civilno-družbenih vrst, pa so zaznamovala opozorila, da boj za pravice žensk še ni končan. Številne organizacije namreč opozarjajo na nekatere neenakosti, s katerimi se srečujejo ženske.