Na ministrstvu za delo poudarili ničelno toleranco do nasilja nad ženskami

Ljubljana, 25. novembra - Boj proti nasilju nad ženskami in dekleti je ključni element spoštovanja temeljnih človekovih pravic, so ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudarili so svojo ničelno toleranco do vseh vrst nasilja nad ženskami in dekleti.