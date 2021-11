Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami pozivi h končanju nasilja, tudi na spletu

Ljubljana, 25. novembra - Današnji mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami izpostavlja digitalne razsežnosti nasilja nad ženskami in dekleti, so sporočili iz Sveta Evrope. Opozarjajo, da razvoj novih tehnologij omogoča tudi nove možnosti za nasilje, in pozivajo k ukrepom, ki bi ga zaustavili. V več organizacijah pa so v sredo pozvali k ničelni toleranci do nasilja.