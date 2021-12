Sodelujoči na današnjem pogovoru proti minimaliziranju nasilja nad ženskami

Ljubljana, 7. decembra - Ženska, ki doživlja nasilje, naj ga prijavi, so pozvali na pogovoru v organizaciji Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Nasilja nad ženskami in v družini ne smemo minimalizirati, so še dodali na pogovoru v dneh aktivizma, ki potekajo med mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami in svetovnim dnevom človekovih pravic.