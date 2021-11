Pred mednarodnim dnem boja proti nasilju nad ženskami pozivi k ničelni toleranci do nasilja

Ljubljana, 24. novembra - Pred mednarodnim dnem boja proti nasilju nad ženskami, ki ga obeležujemo 25. novembra, so v več organizacijah pozvali k ničelni toleranci do nasilja. V društvu za nenasilno komunikacijo opozarjajo tudi, da ženske še vedno pogosto niso deležne takšne pomoči, kot jo pričakujejo in kot jo potrebujejo.