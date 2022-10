Komisija z nizom predlogov za izboljšanje kakovosti zraka in vode

Bruselj, 26. oktobra - Evropska komisija je danes predstavila niz predlogov za čistejši zrak in vodo. Med drugim predlaga zaostritev pravil glede onesnaževal zraka in vode ter pravila glede čiščenja odpadnih voda. Z novimi pravili želijo zmanjšati število smrti, ki so posledica drobnih delcev PM2,5, za več kot 75 odstotkov v desetih letih.