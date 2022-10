Po mnenju koalicije se v SDS ne morejo sprijazniti s porazom na volitvah

Ljubljana, 12. oktobra - V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica menijo, da se v stranki SDS še niso sprijaznili s porazom na aprilskih državnozborskih volitvah. Prepričani so, da bodo državljani zavrnili referendumske pobude SDS in glasovali za uveljavitev sprememb zakona o vladi, novelo zakona o RTVS in spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, kot jih je sprejel DZ.