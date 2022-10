SDS zbrala podpise za razpis treh zakonodajnih referendumov, koalicija se veseli "ponovitve 24. aprila"

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 6. oktobra - SDS je zbrala po več kot 50.000 podpisov za razpis vsakega od treh referendumov, kar so označili za zgodovinski dosežek. V koaliciji pa poudarjajo, da bo glasovanje na referendumih enako pomembno kot glasovanje na aprilskih volitvah v DZ, in napovedujejo ponovitev rezultata iz 24. aprila, ko so "volivci rekli ne vladi Janeza Janše".