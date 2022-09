SDS z zbiranjem podpisov za razpis treh zakonodajnih referendumov v "ciljni ravnini"

Ljubljana, 27. septembra - V SDS so z zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnih referendumov o predlogu sprememb zakonov o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi v "ciljni ravnini", je danes dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. Potrebnih 40.000 podpisov sicer po njenih besedah še niso zbrali, a računajo, da jim bo to uspelo do 5. oktobra, ko se izteče tok za zbiranje podpisov.