V SDS po vsej Sloveniji začeli zbiranje podpisov za razpis treh zakonodajnih referendumov

Ljubljana, 1. septembra - V SDS so na stojnicah pred posameznimi upravnimi enotami začeli z zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnih referendumov o predlogu sprememb zakonov o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi. Do kdaj bi želeli zbrati potrebnih 40.000 podpisov, ne razkrivajo, napovedujejo, da bodo aktivni vse do 5. oktobra, ko se izteče 35-dnevni rok za zbiranje podpisov.