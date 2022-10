Janša: SDS zbrala dovolj podpisov za zahteve za tri referendume

Ljubljana, 6. oktobra - SDS je zbrala dovolj podpisov za zahteve za tri referendume, in sicer o predlogih sprememb zakona o vladi, novele zakona o RTVS in sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, je prvak SDS Janez Janša sporočil na Twitterju. Za vsakega od referendumov so zbrali več kot 50.000 podpisov. "Daleč največja podpora neposredni demokraciji doslej," je navedel.