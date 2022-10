Ukom: Politična preigravanja opozicije niso del naše politike

Ljubljana, 6. oktobra - Na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) so se na sporočilo SDS, da so zbrali dovolj podpisov za referendumske pobude o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in Radioteleviziji Slovenija (RTVS), odzvali z besedami, da politična preigravanja in oviranja, ki se jih od volilnega poraza naprej poslužuje opozicija, niso del njihove politike in vrednot.