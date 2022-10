Poročilo: Zaradi vročinskih valov bo vse več območij na svetu neprimernih za bivanje

Ženeva, 10. oktobra - Vročinski valovi bodo v bodoče marsikje tako hudi, da bodo onemogočali bivanje ljudem, razkriva danes objavljeno poročilo Združenih narodov in Rdečega križa. Po trenutnih modelih bo število smrti zaradi ekstremne vročine do konca stoletja izjemno visoko in primerljivo s številom smrti zaradi raka in nalezljivih bolezni.