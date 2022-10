V Libeličah vrhunec praznovanja ob 100. obletnici priključitve k matični domovini

Libeliče, 2. oktobra - V Libeličah popoldne pripravljajo vrhunec praznovanja ob 100. obletnici priključitve k matični domovini. Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob obletnici bo predsednik republike Borut Pahor. Vzdušje v Libeličah in okolici je že več dni praznično, domačini so izvedli že vrsto različnih prireditev, povsod so izobešene zastave.