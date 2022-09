Libeliče 100 let po priključitvi: Vaščani ponosni na preteklost, povezani za prihodnost

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Dravograd, 15. septembra - V Libeličah, vasici ob slovensko-avstrijski meji, ki ima v slovenski zgodovini pomembno mesto, se pripravljajo na praznovanje 100. obletnice priključitve matični domovini. Vaščani so ponosni na prednike, ki so z vztrajnostjo branili pripadnost slovenstvu. Tudi danes so prebivalci Libelič in okolice poznani kot trmasti in povezani ljudje.