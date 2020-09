Sto let koroškega plebiscita: V Libeličah bodo praznovali čez dve leti

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Dravograd, 26. septembra - Vas Libeliče ima v slovenski zgodovini posebno mesto. Zavednim vaščanom je dve leti po koroškem plebiscitu, ki je Libeliče z okolico priključil Avstriji, z uporom, vztrajnostjo in slogo, ki jo kažejo še danes, uspela vrnitev k matični domovini. Na to so še danes zelo ponosni. Stoletnico pomembnih dogodkov bodo praznovali leta 2022.