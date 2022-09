V Libeličah odprta nova razstava, v teku priprave na veliko praznovanje

Dravograd, 15. septembra - Ob skorajšnji 100. obletnici priključitve Libelič k matični domovini so v Libeličah pripravili pester program dogodkov med 23. septembrom in 2. oktobrom, ko bo tam potekala osrednja državna proslava. Že danes pa je Koroški pokrajinski muzej v Libeličah odprl prenovljeno oz. novo razstavo Libeliče 1922. Simbol narodne zavesti, upora in zmage.