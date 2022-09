Libeliče 100 let po priključitvi: Včasih občina, danes krajevna skupnost

Dravograd, 15. septembra - Libeliče so bile v letih od 1849 do 1933 občina, ki je pred priključitvijo k matični domovini zajemala širše območje, tudi del v današnji Avstriji. Danes so Libeliče z okolico ena od krajevnih skupnosti v Občini Dravograd. Imajo šolo, vrtec in trgovino, v kateri opravljajo tudi poštne storitve, nimajo pa denimo gostilne.