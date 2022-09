Libeliče 100 let po priključitvi: Tudi gasilci del plebiscitne zgodovine

Dravograd, 15. septembra - Del libeliške plebiscitne zgodovine so tudi gasilci, natančneje gasilska ročna brizgalna, ki so jo leta 1922 iz Libelič odpeljali gasilci sosednje avstrijske vasi Potoče, pred tem člani skupnega gasilskega društva. Leto kasneje so jo libeliški gasilci v ilegalni nočni akciji prepeljali nazaj in je še danes na ogled v središču kraja.