Minister Arčon podelil priznanja za dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 28. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes na posebni slovesnosti v dvorani državnega sveta razglasil nagrajence in podelil nagrade 20. nagradnega natečaja urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Minister je v svojem nagovoru poudaril, da dvajset let, kolikor poteka ta nagradni natečaj, dokazuje, da se urad zaveda velikega pomena spodbujanja mladih, da raziskujejo tematike, povezane s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Ob tem je poudaril pomembno vlogo tovrstnih zaključnih del pri krepitvi zavednosti in ponosa tudi med Slovenkami in Slovenci v matični domovini, so sporočilo z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja Slovencev v izseljenstvu so prejeli Tadej Kralj za doktorsko disertacijo Raba slovenskega jezika pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu, Ivana Nacev za magistrsko nalogo Vloga jezika pri ohranjanju etnične identitete med slovenskimi priseljenci v Severni Makedoniji in Kaja Granič za magistrsko nalogo Začetek in razvoj slovenske šole v Torontu ter njen doprinos k izobraževanju in ohranjanju slovenske identitete.

Posebno priznanje je prejela Veronika Fabeković za magistrsko delo Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji.

Med deli s področja Slovencev v zamejstvu pa so nagrade prejeli Sabina Zorčič za doktorsko disertacijo Habitus, kapitali in identitete v sporazumevalnih praksah na avstrijskem Koroškem, Tereza Mistelbauer za magistrsko nalogo Teamteaching im zweisprachigen Minderheitenschulwesen (Poučevanje v timu v dvojezičnem manjšinskem šolstvu), Barbara Zakocs za magistrsko delo Jezikovna podoba dveh slovensko-madžarskih dvojezičnih osnovnih šol v Porabju (Nyelvi tájkép a Rába-vidék két szlovén - magyar kétnyelvü általános iskolájában) ter Kristina Einspieler za diplomsko delo Jezik in šport - Vpliv slovenskih športnih društev na usvajanje in rabo slovenskega jezika na Koroškem.

Posebno priznanje je prejel Pietro Cromaz za diplomsko delo Kraljica Vida: A legend from a border land (Kraljica Vida: Legenda iz obmejne dežele), so sporočili iz urada.