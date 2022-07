Minister Arčon s predstavniki Slovencev na Zahodnem Balkanu o prihodnjih projektih

Ljubljana, 12. julija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes na daljavo sestal s predstavniki slovenskih skupnosti iz držav Zahodnega Balkana. Tudi na tokratnem srečanju je prisotne povabil k vključitvi v projekt Evropske prestolnice kulture leta 2025 ter k udeležbi na srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta v okviru tega projekta.

Minister Arčon je uvodoma poudaril, da po številnih pogovorih, ki jih je v zadnjem mesecu opravil v živo in prek video povezave, opaža izjemno prizadevnost in aktivno delo Slovencev zunaj matične domovine. Skupna nit teh pogovorov je ohranjanje slovenskega jezika in prizadevanje za večje vključevanje mladih, je dejal.

Predstavniki Slovencev iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije pa so ministru predstavili svoje aktivnosti in izzive, s katerimi se soočajo.

Arčon je tudi na tokratnem srečanju vse navzoče povabil k aktivni vključitvi v projekt Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in Gorici, predvsem k njegovi promociji in sooblikovanju programa, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zbrane je tudi povabil na največje srečanje Slovenk in Slovencev iz zamejstva in sveta, ki se bo čez tri leta odvilo v mesecu juliju, prav v okviru projekta Evropske prestolnice kulture. To ne bo le priložnost za kulturno udejstvovanje, temveč tudi povezovanje na področju gospodarstva, s poudarkom na turizmu, je povedal minister.

Zbrane so nagovorili še veleposlaniki in diplomatski predstavniki Slovenije v Beogradu, Sarajevu, Podgorici in Skopju ter na kratko orisali aktivnosti Slovencev, ki živijo in delujejo v Srbiji, BiH, Črni gori in Severni Makedoniji. Svoje delovanje so predstavili tudi predstavniki slovenskih društev in organizacij v omenjenih štirih državah Zahodnega Balkana.