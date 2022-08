Minister Arčon s predstavniki Slovencev v Južni Ameriki o prihodnjih aktivnostih in izzivih

Ljubljana, 9. avgusta - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes prek video povezave sestal s predstavniki slovenskih skupnosti v Južni Ameriki, ki so ministru predstavili aktivnosti in izzive slovenskih skupnosti v Braziliji, Venezueli, Kolumbiji in Boliviji, so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Minister Arčon je v uvodnem pozdravu izpostavil pomen ohranjanja slovenskega jezika, čemur je po njegovem mnenju treba nameniti še posebno pozornost. Prav tako je izpostavil pomen gospodarskega povezovanja in vključevanja mladih.

Kot ostale slovenske skupnosti v zamejstvu in po svetu je tudi današnje sogovornike povabil k promociji in sodelovanju pri aktivnostih v okviru projekta Evropska prestolnica kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in Gorici. Arčon je poudaril tudi željo, da z rednim in intenzivnim sodelovanjem nadaljujejo tudi v prihodnje.

Sestanka se je med drugim udeležil slovenski veleposlanik v Braziliji Gorazd Renčelj, svoje delovanje in aktivnosti pa so orisali še prisotni predstavniki slovenskih društev in organizacij ter častna konzula v Sao Paulo in Rio de Janeiru.