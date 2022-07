Minister Arčon s kanadskimi Slovenci o dosedanjem delu in prihodnjih aktivnostih

Ljubljana, 11. julija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes virtualno sestal s predstavniki slovenske skupnosti v Kanadi. V pogovoru je izrazil zadovoljstvo z dejavnostmi in uspešnim delom skupnosti, pri čemer je poudaril potrebo po okrepljeni vlogi mladih in učenju slovenščine.

Minister je zbranim predstavnikom kanadskih Slovencev na srečanju tudi predstavil željo po rednem srečevanju prek spleta tudi v prihodnje. Kot je dejal, je v okviru dosedanjih srečanj zaznal potrebo, da se nameni posebna pozornost vlogi mladih in učenju slovenskega jezika, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Napovedal je tudi, da bo na enem od prihodnjih srečanj varuh človekovih pravic Peter Svetina predstavil svoje pristojnosti, saj želi biti v prihodnje na voljo tudi Slovencem v izseljenstvu. Prav tako bo na prihodnjih srečanjih predstavljeno delovanje Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (Asef) s poudarkom na njihovih štipendijskih programih.

Današnje srečanje, še eno v nizu virtualnih sestankov s predstavniki slovenskih skupnosti po svetu, je minister izkoristil tudi za povabilo rojakom v Kanadi k aktivnostim in promociji Evropske prestolnice kulture, ki bo v letu 2025 v Novi Gorici in Gorici.

Tokratnega srečanja se je udeležil veleposlanik Slovenije v Ottawi Andrej Gregor Rode, svoje delo in aktivnosti pa so predstavili tudi častni konzuli, predstavniki slovenskih društev ter drugih organizacij, so še zapisali v sporočilu urada za Slovencev v zamejstvu in po svetu.