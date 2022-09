Arčon z italijanskim veleposlanikom o posledicah odprave radijskega oddajanja na srednjem valu za slovensko manjšino

Ljubljana, 9. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes na sedežu urada sestal z veleposlanikom Republike Italije Carlom Campanilejem. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno podrobni razčlenitvi izzivov, ki bi jih prinesla odprava radijskega oddajanja na srednjem valu v Italiji in iskanju ustreznih rešitev za slovensko manjšino.

Srečanje je odziv na zaskrbljenost, ki jo slovenski manjšini v Italiji povzroča napovedana odprava radijskega oddajanja družbe RAI na srednjem valu. Alternative, ki jih ponujajo, poslušalcem namreč še zdaleč v zadostni meri ne zagotavljajo ustreznega dostopa do slovenskih radijskih oddaj Radia Trst A, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Minister je na srečanju poudaril, da je morda odprava tovrstnega oddajanja dolgoročno upravičena, vendar pa morajo biti pred tem zagotovljene ustrezne nadomestne rešitve, ki ne bodo oslabile dostopa do slovenskih radijskih programov.

Z navedeno ukinitvijo bi poslušalci programu namreč lahko še naprej sledili na valovih s frekvenčno modulacijo FM, ki pa marsikje ni dostopna ali je zelo težko dosegljiva. Zadostne rešitve pa ne predstavljata niti oddajanje prek satelita oziroma po spletu, saj marsikdo ni vešč tovrstne tehnologije, prav tako ta praviloma ni dostopna v avtomobilih, so še sporočili iz urada.

Srečanja so se udeležili tudi predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in predsednik Italijanske unije, krovne organizacije pripadnikov italijanske narodnosti v Sloveniji, Maurizio Tremul. Sestanka se je udeležila tudi državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Kot so še dodali v sporočilu za javnost, so se sogovorniki v pogovoru dotaknili še izzivov v povezavi s konvencijo med radiotelevizijsko družbo RAI in italijansko vlado, ki omogoča oddajanje slovenskih programov na deželnem sedežu RAI za Furlanijo-Julijsko krajino, pa tudi možnosti okrepitve sodelovanja obeh nacionalnih medijev v okviru projekta Evropska prestolnica kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in Gorici.