Tihomorske države s pobudo za ohranitev njihove dediščine

New York, 21. septembra - Tihomorske atolske države so danes ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov napovedale pobudo za vzpostavitev novega globalnega partnerstva za ohranitev njihove suverenosti in dediščine. Države namreč v luči podnebnih sprememb vse bolj ogroža dvig morske gladine, zaradi katerega bi nekatere lahko celo izginile.